Boxing Results and Reports: January 2020

World Boxing News provides boxing results and reports for the major boxing events taking place in January of 2020. Bout included world title wins for Ilunga Makabu and Murodjon Akhmadaliev.

See results below:

vacant WBC cruiserweight title Ilunga Makabu UD – 116-111, 115-111, 114-112 Michal Cieslak

10 – featherweight Ruben Villa UD Alexei Collado

10 – welterweight Taras Shelestyuk UD Luis Veron

WBA/IBF Super Bantamweight Titles Murodjon Akhmadaliev SD – 115-113 [2], 113-115 Daniel Roman

IBF Super Featherweight Title Joseph Diaz UD – 116-112, 115-113 [2] Tevin Farmer

WBO Middleweight Title Demetrius Andrade TKO9 Luke Keeler

10 – super middleweight Roamer Angulo SD Anthony Sims Jr

8×2 – featherweight Amanda Serrano TKO3 Simone Da Silva

6 – lightweight Otha Jones III TKO2 Juan Santiago

12 – welterweight Danny Garcia UD Ivan Redkach

12 – super bantamweight Stephen Fulton UD Arnold Khegai

10 – super welterweight Jarrett Hurd UD Francisco Santana

8 – super lightweight Patrick Harris UD Clay Burns

10 – middleweight Jason Quigley KO3 Fernando Marin

8 – heavyweight Mihai Nistor KO1 Jaime Solorio

WBA/IBF/IBO super welterweight titles Jeison Rosario TKO5 Julian Williams

12 – super featherweight Chris Colbert UD Jezzrel Corrales

10 – light heavyweight Eleider Alvarez KO7 Michael Seals

IBO Welterweight Title Sebastian Formella UD Roberto Arriaza

10 – super lightweight Shohjahon Ergashev KO1 Adrian Estrella

10 – super middleweight Vladimir Shishkin UD Ulises Sierra

10 – light heavyweight Joe Smith Jr SD Jesse Hart

12 – middleweight Jaime Munguia Gary O’Sullivan

10 – super welterweight Travell Mazion KO1 Fernando Castaneda

10 – lightweight Hector Tanajara UD Juan Carlos Burgos



10×2 – vacant WBC/WBO Women's super welterweight titles Claressa Shields UD Ivana Habazin

10×2 – WBA/IBF super middleweight titles Elin Cederroos UD Alicia Napoleon