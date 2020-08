📷 Mikey Williams

World Boxing News provides boxing results and reports for the major events taking place in the sports for the month of July 2020.

See below:

12 – Comm. light-heavyweight title Lyndon Arthur UD Dec Spelman MORE INFORMATION

10 – middleweight Caoimhin Agyarko TKO9 Jez Smith MORE INFORMATION

10 – heavyweight Joe Joyce TKO3 Michael Wallisch MORE INFORMATION

10 – welterweight Vergil Ortiz Jr KO7 Samuel Vargas

8 – middleweight Shane Mosley Jr UD Jeremy Ramos

8 – super-bantamweight Hector Valdez UD Josue Morales

8 – light-flyweight Seniesa Estrada KO1 Miranda Adkins

10 super featherweight Oscar Valdez TKO10 Jayson Velez MORE INFORMATION

10 light heavyweight Edgar Berlanga KO1 Eric Moon MORE INFORMATION

8 – featherweight Isaac Dogboe TKO8 Chris Avalos MORE INFORMATION

10 – heavyweight Agit Kabayel UD Evgenios Lazaridis MORE INFORMATION

10 – lightweight Felix Verdejo TKO1 Will Madera MORE INFORMATION

10 – super featherweight Mikaela Mayer UD Helen Joseph MORE INFORMATION

12 – British/Comm super bantamweight titles Brad Foster UD James Beech Jnr MORE INFORMATION

10 – featherweight Carlos Castro RET4 Cesar Juarez MORE INFORMATION

10 – heavyweight Carlos Takam UD Jerry Forrest MORE INFORMATION

10 – super-featherweight Luis Vargas SD Andy Vences MORE INFORMATION

10 – welterweight Jose Zepeda UD Kendo Castaneda MORE INFORMATION

10 – super lightweight Jose Pedraza UD Mikkel LesPierre MORE INFORMATION