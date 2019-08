World Boxing News

📸 Stephanie Trapp

World Boxing News provides all the major Boxing Results for July 2019. Manny Pacquiao was the standout fighter of the month.

10 – super welterweight Serhii Bohachuk KO3 Fernando Marin MORE INFORMATION

WBC/WBO Super Lightweight Titles Jose Ramirez TKO6 Maurice Hooker MORE INFORMATION

IBF Super Featherweight Title Tevin Farmer UD Guillaume Frenois MORE INFORMATION

10 – super-bantamweight Tramaine Williams UD Yenifel Vicente MORE INFORMATION

10 – heavyweight Joey Dawejko UD Rodney Hernandez MORE INFORMATION

WBA Super Featherweight Title Gervonta Davis TKO2 Ricardo Nunez MORE INFORMATION

10 – super-featherweight Yuriorkis Gamboa TKO2 Roman Martinez MORE INFORMATION

10 – lightweight Ladarius Miller SD Jezreel Corrales MORE INFORMATION

IBO World Super Fly Title Gideon Buthelezi TKO1 Adrian Jimenez

vacant Euro super-lightweight title Sandor Martin RET9 Andrea Scarpa

12 – super-middleweight Fedor Chudinov KO12 Ezequiel Maderna

WBA Welterweight Title Manny Pacquiao SD – 115-112 [2], 113-114 Keith Thurman MORE INFORMATION

12 – welterweight Yordenis Ugas UD Omar Figueroa Jr MORE INFORMATION

12 – welterweight Sergey Lipinets TKO2 Jayar Inson MORE INFORMATION

12 – bantamweight Luis Nery KO9 Juan Carlos Payano MORE INFORMATION

10 – heavyweight Efe Ajagba UD Ali Demirezen MORE INFORMATION

IBF Super Middleweight Title Caleb Plant TKO3 Mike Lee MORE INFORMATION

12 – WBC heavyweight title eliminator Dillian Whyte UD Oscar Rivas MORE INFORMATION

12 – heavyweight David Price RET10 David Allen MORE INFORMATION

10 – heavyweight Dereck Chisora KO2 Artur Szpilka MORE INFORMATION

10 – cruiserweight Richard Riakporhe SD Chris Billam-Smith MORE INFORMATION

10 – light heavyweight Dan Azeez TKO6 Charlie Duffield MORE INFORMATION

10 – cruiserweight Lawrence Okolie TKO7 Mariano Gudino MORE INFORMATION

12 – super-welterweight Michel Soro TKO5 Anderson Prestot

10×2 – lightweight Chantelle Cameron UD Anisha Basheel

10 – welterweight Michael McKinson UD Evgeny Pavko

10 – welterweight Shaquille Day PTS Louis Adolphe

vacant Women’s IBO Super Featherweight Title Terri Harper KO8 Nozipho Bell MORE INFORMATION

12 – lightweight Teofimo Lopez UD Masayoshi Nakatani MORE INFORMATION

12 – super lightweight Subriel Matias RET11 Maxim Dadashev MORE INFORMATION

10 – middleweight Esquiva Falcao TKO8 Jesus Gutierrez MORE INFORMATION

10 – middleweight Tureano Johnson RET9 Jason Quigley MORE INFORMATION

Women’s WBA Super Welterweight Title Hanna Gabriels UD Abril Vidal

10 – super featherweight O’Shaquie Foster KO8 Jesus Bravo

8 – heavyweight Trey Morrison KO6 Pedro Martinez

WBC Bantamweight Title Rey Vargas UD – 117-110 [3] Tomoki Kameda

12 – interim WBA featherweight title Ronny Rios KO6 Diego De La Hoya

10 – featherweight Joet Gonzalez KO6 Manuel Avila

10 – heavyweight Tony Yoka TKO3 Alexander Dimitrenko

12 – heavyweight Joe Joyce UD Bryant Jennings MORE INFORMATION

12 – middleweight Liam Williams TKO2 Karim Achour MORE INFORMATION

12 – vacant British heavyweight title Daniel Dubois KO5 Nathan Gorman MORE INFORMATION

10 – super featherweight Archie Sharp UD Jordan McCorry MORE INFORMATION

10 – super flyweight Sunny Edwards UD Hiram Gallardo MORE INFORMATION

10 – welterweight Jamal James UD Antonio DeMarco

10 – heavyweight Gerald Washington KO8 Robert Helenius

10 – welterweight Bryant Perrella TKO3 Domonique Dalton

10 – heavyweight Charles Martin TKO4 Daniel Martz

10 – bantamweight Gary Antonio Russell UD Francisco Pedroza

8 – super lightweight Gary Antuanne Russell KO3 Larry Ventus

12 – welterweight Amir Khan TKO4 Billy Dib MORE INFORMATION

vacant IBO Bantamweight Title Michell Banquez UD – 119-109 [2], 118-110 Prince Patel MORE INFORMATION

12 – featherweight Lerato Dlamini UD Dave Penalosa MORE INFORMATION

10 – heavyweight Hughie Fury RET7 Samuel Peter MORE INFORMATION

WBC Light Flyweight Title Ken Shiro TKO4 Jonathan Taconing MORE INFORMATION

12 – middleweight Ryota Murata TKO2 Rob Brant MORE INFORMATION

10 – welterweight Derrieck Cuevas UD Jesus Alberto Beltran

8 – heavyweight Ivan Dychko TKO2 Nate Heaven

10 – heavyweight Jermaine Franklin SD Jerry Forrest MORE INFORMATION

10 – super featherweight Giovanni Mioletti UD Luis Porozo

10 – featherweight James Dickens UD Nathaniel May

10 – super middleweight Martin Murray PTS Rui Pavanito

8 – lightweight Terry Flanagan TKO5 Jonas Segu

12 – middleweight Emanuele Blandamura TKO9 Marcus Morrison

vacant IBO Light Flyweight Title Tibo Monabesa UD – 118-110, 116-111, 114-113 Omari Kimweri

WBC Bantamweight Title Nordine Oubaali RET6 Arthur Villanueva

10 – welterweight Zhankosh Turarov TKO3 Max Godoy

IBO Welterweight Title Sebastian Formella UD – 116-112, 115-112, 114-113 Thulani Mbenge

12 – (interim IBO title) light heavyweight Igor Mikhalkin UD Timur Nikarkhoev

12 – super welterweight Kanat Islam KO1 Julio De Jesus

12 – vacant Comm. Super Featherweight Title Zelfa Barrett UD Lyon Woodstock MORE INFORMATION

10×2 – Women’s IBF Super Flyweight Title Jorgelina Guanini v Micaela Lujan D-MD

10×2 – Women’s WBA Light Flyweight Title Yesica Bopp UD Gabriela Sanchez

10×2 – Women’s WBC Bantamweight Title Mariana Juarez UD Diana Fernandez

WBA Flyweight Title Artem Dalakian TKO10 Sarawut Thawornkham