Boxing results and reports: June 2019

World Boxing News provides results and reports for the major fight nights and events taking place in the month of June, 2019.

WBO middleweight title Demetrius Andrade UD -120-107 [3] Maciej Sulecki MORE INFORMATION

WBA Super Flyweight Title Kal Yafai UD – 119-107, 118-108, 117-109 Norbelto Jimenez MORE INFORMATION

12 – heavyweight Joseph Parker TKO10 Alex Leapai MORE INFORMATION

10 – super welterweight Mark DeLuca UD Brandon Brewer MORE INFORMATION

WBC Middleweight Title Jermall Charlo UD – 120-108 [2], 119-109 Brandon Adams MORE INFORMATION

12 – super welterweight Erickson Lubin TKO4 Zakaria Attou MORE INFORMATION

12 – featherweight Claudio Marrero UD Eduardo Ramirez MORE INFORMATION

10 – super bantamweight Tramaine Williams W Neil Tabanao

8 – light heavyweight Chad Dawson W Quinton Rankin

10 – super welterweight Oziel Santoyo UD Omar Chavez

Women’s WBC Light Flyweight Title Yesenia Gomez UD Ana Victoria Polo

10 – NABA welterweight title Custio Clayton UD Johan Perez

IBF lightweight title Richard Commey TKO8 Ray Beltran MORE INFORMATION

10 – NABF super welterweight title Carlos Adames UD Patrick Day MORE INFORMATION

10 – heavyweight Junior Fa UD Dominick Guinn MORE INFORMATION

10 – super featherweight Miguel Gonzalez KO3 Saul Rodriguez

12 – British featherweight title Ryan Walsh SD Lewis Paulin

10 – super lightweight Ohara Davies PTS Miguel Vazquez

Euro lightweight title Francesco Patera TKO6 Paul Hyland Jnr

10 – super middleweight Daniele Scardina UD10 Alessandro Goddi

6 – featherweight Jamie McDonnell UD10 Cristian Narvaez

10 – super lightweight Jean Carlos Torres KO Julio Laguna MORE INFORMATION

12 – WBC super bantamweight title eliminator Guillermo Rigondeaux TKO8 Julio Ceja MORE INFORMATION

12 – super welterweight Jermell Charlo KO3 Jorge Cota MORE INFORMATION

8 – lightweight Leduan Barthelemy UD Jose Cayetano MORE INFORMATION

8 – lightweight Chris Colbert UD Alberto Mercado MORE INFORMATION

Women’s WBA/WBC Featherweight Titles Jelena Mrdjenovich UD Vissia Trovato

Women’s WBO Super Bantamweight Title Dina Thorslund UD April Adams

Women’s WBA Super Bantamweight Title Yazmin Rivas UD Ana Maria Lozano

12 – Euro super welterweight title Sergio Garcia UD Sergey Rabchenko

12 – Comm. bantamweight title Lee McGregor TKO8 Scott Allan

WBO Light Flyweight Title Elwin Soto KO12 Angel Acosta MORE INFORMATION

12 – featherweight Andrew Cancio KO3 Alberto Machado MORE INFORMATION

10 – super welterweight Sebastian Fundora RET4 Hector Zepeda MORE INFORMATION

8 – lightweight Michel Rivera UD Rene Giron MORE INFORMATION

12 – British Super Welterweight Title Ted Cheeseman v Kieron Conway D-SD MORE INFORMATION

10 – light heavyweight Craig Richards UD Andre Sterling MORE INFORMATION

12 – welterweight Conor Benn TKO2 Jussi Koivula MORE INFORMATION

10 – super lightweight Tyrone McKenna UD Darragh Foley MORE INFORMATION

10 – light heavyweight Steven Ward TD-8 Liam Conroy MORE INFORMATION

10 – middleweight D’Mitrius Ballard v Elias Espadas NC-3 MORE INFORMATION

10 – welterweight Eddie Gomez KO2 Saul Corral MORE INFORMATION

vacant WBO Super Flyweight Title Kazuto Ioka TKO10 Aston Palicte MORE INFORMATION

WBA Light Flyweight Title Hiroto Kyoguchi UD – 117-111 [2], 117-112 Tanawat Nakoon MORE INFORMATION

Women’s vacant WBO Super Flyweight Title Miyo Yoshida UD Casey Morton MORE INFORMATION

12 – cruiserweight Ilunga Makabu TKO5 Dmitry Kudryashov MORE INFORMATION

6 – super lightweight Stephen Smith PTS Jamie Quinn

12 – heavyweight Tyson Fury TKO2 Tom Schwarz MORE INFORMATION

10 – light heavyweight Jesse Hart UD Sullivan Barrera MORE INFORMATION

10×2 – lightweight Mikaela Mayer UD Lizbeth Crespo MORE INFORMATION

12 – WBO cruiserweight title Mairis Briedis KO3 Krzysztof Glowacki MORE INFORMATION

IBF cruiserweight title Yunier Dorticos KO10 Andrew Tabiti MORE INFORMATION

IBF Featherweight Title Josh Warrington SD – 116-112, 116-113, 113-115 Kid Galahad MORE INFORMATION

12 – vacant Comm. super welterweight James Metcalf KO8 Jason Welborn MORE INFORMATION

12 – vacant Comm. Super Featherweight Title Zelfa Barrett UD Lyon Woodstock MORE INFORMATION

10×2 – Women’s IBF Super Flyweight Title Jorgelina Guanini v Micaela Lujan D-MD

10×2 – Women’s WBA Light Flyweight Title Yesica Bopp UD Gabriela Sanchez

10×2 – Women’s WBC Bantamweight Title Mariana Juarez UD Diana Fernandez

WBA Flyweight Title Artem Dalakian TKO10 Sarawut Thawornkham

10×2 – vacant Women’s IBO Super Welterweight Title Hannah Rankin UD Sarah Curran

12 – super middleweight Gennadiy Golovkin KO4 Steve Rolls MORE INFORMATION

WBO featherweight title Oscar Valdez UD – 118-109 [2], 117-110 Jason Sanchez MORE INFORMATION

8 – featherweight Robson Conceicao UD Carlos Ruiz MORE INFORMATION

12 – welterweight Cletus Seldin TKO11 Zab Judah

10 – middleweight James McGirt v David Papot D-SD

12 – IBF/WBO/IBO/WBA Heavyweight titles Andy Ruiz Jr TKO7 Anthony Joshua MORE INFORMATION

12 – WBA Super-Middleweight title Callum Smith TKO3 Hassan N’Dam N’Jikam MORE INFORMATION

10×2 – Women’s WBC/IBF/WBO/WBA lightweight titles Katie Taylor MD Delfine Persoon MORE INFORMATION

12 – super lightweight Chris Algieri RET8 Tommy Coyle MORE INFORMATION

10 – Middleweight Willie Monroe Jr UD Hugo Centeno Jr

10 – welterweight Ivan Redkach KO6 Devon Alexander

10 – featherweight Jhack Tepora UD Jose Luis Gallegos

10 – featherweight Marlon Tapales KO3 Roberto Castaneda

8 – heavyweight Rodney Hernandez KO1 Onoriode Ehwarieme

8 – Heavyweight Kenzie Morrison v Leroy Childs

6 – middleweight Shane Mosley Jr v Bernard Thomas