Robbie Davies Jr. vs Lewis Ritson: Running Order for Newcastle

Ringside

Super lightweights Robbie Davies Jr. and Lewis Ritson end their feud on Saturday night, live on Sky Sports in the UK from Newcastle Arena.

DAVIES JR VS. RITSON WEIGHTS AND RUNNING ORDER

16:30 DOORS

4 x 3 mins Light-Heavyweight contest

THOMAS WHITTAKER-HART 12st 11lbs 12oz v DARRYL SHARPE 12st 7lbs 2oz

(Liverpool) (Middleton)

4 x 2 mins Welterweight contest

APRIL HUNTER 10st 8lbs 10oz v BORISLAVA GORANOVA 10st 9lbs 14oz

(Newcastle) (Bulgaria)

4 x 3 mins Super-Lightweight contest

TERRY WILKINSON 10st 2lbs v DARYL PEARCE 10st 1lbs 10oz

(Newcastle) (Birmingham)

6 x 3 mins Super-Middleweight contest

JOHN DOCHERTY v LEWIS VAN POETSCH (weigh-in on the day)

(Montrose) (Gloucestershire)

18:00 LIVE ON SKY SPORTS FACEBOOK

8 x 3 mins Super-Welterweight contest

KIERON CONWAY 11st 2lbs 4oz v KONRAD STEMPKOWSKI 11st 2lbs 6oz

(Northampton) (Reading)

19:00 LIVE ON SKY SPORTS

8 x 3 mins Heavyweight contest

MARTIN BAKOLE 18st 12lbs 10oz v KEVIN JOHNSON 18st 4lbs 7oz

(Congo) (USA)

10 x 3 mins Eliminator for British Light-Heavyweight Title

LAWRENCE OSUEKE 12st 5lbs 10oz v RICKY SUMMERS 12st 5lbs 14oz

(Newcastle) (Sandwell)

10 x 2 mins Super-Middleweight contest

SAVANNAH MARSHALL 11st 11lbs 14oz v ASHLEIGH CURRY 12st 3lbs 2oz

(Hartlepool) (Texas)

12 x 3 mins British Super-Welterweight Title

TED CHEESEMAN 10st 13lbs 4oz⁣ v SCOTT FITZGERALD 10st 13lbs 2oz⁣

(London) (Preston)

12 x 3 mins Eliminator for WBA Super-Lightweight World Title

ROBBIES DAVIES JR 9st 13lbs 8oz⁣ v LEWIS RITSON 9st 13lbs 10oz⁣

(Liverpool) (Newcastle)







FLOAT

4 x 3 mins Welterweight contest

JOE LAWS 10st 7lbs 14oz v JUSTICE ADDY 10st 5lbs 2oz⁣

(Benwell) (Ghana)

4 x 3 mins Super-Lightweight contest

DARREN REAY 10st 1lbs 14oz v EDUARDO VALVERDE 10st 2oz

(Bedlington) (Spain)