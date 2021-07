Olympic Boxing results – Day 4: Caroline Dubois, Delante Johnson through

July 27th, 2021

Tokyo 2020

World Boxing News provides Olympic Boxing results from the fourth day of the competition from the 2020 Games in Tokyo, Japan.

Olympic Boxing results – Day 4:

Boxing Session 7 – Kokugikan Arena

Men’s Welter (63-69kg) – Preliminaries – Round of 16

McCORMACK Pat 5

RADZIONAU Aliaksandr 0

Men’s Welter (63-69kg) – Preliminaries – Round of 16

POLANCO EMILIANO Rohan 0

BATUROV Bobo-Usmon 4

Men’s Welter (63-69kg) – Preliminaries – Round of 16

WALSH Aidan 5

MENGUE AYISSI Albert 0

Men’s Welter (63-69kg) – Preliminaries – Round of 16

CLAIR Merven 3

EASHASH Zeyad Eishaih Hussein 2

Men’s Heavy (81-91kg) – Preliminaries – Round of 16

GADZHIMAGOMEDOV Muslim 5

BENCHABLA Abdelhafid 0

Men’s Heavy (81-91kg) – Preliminaries – Round of 16

ABDULJABBAR Ammar Riad 5

LUCAR JAIMES Jose Maria 0

Men’s Heavy (81-91kg) – Preliminaries – Round of 16

PLODZICKI-FAOAGALI Ato Leau 1

SMIAHLIKAU Uladzislau 4

Men’s Heavy (81-91kg) – Preliminaries – Round of 16

BAALLA Youness 0

NYIKA David 5

Women’s Light (57-60kg) – Preliminaries – Round of 32

NICOLI Rebecca 4

FALCON REYES Esmeralda

Women’s Light (57-60kg) – Preliminaries – Round of 32

DUBOIS Caroline 5

SADIKU Donjeta 0

Women’s Light (57-60kg) – Preliminaries – Round of 32

SEESONDEE Sudaporn 5

PALACIOS ESPINOZA Maria Jose

Women’s Welter (64-69kg) – Preliminaries – Round of 16

SURMENELI Busenaz 5

KOSZEWSKA Karolina 0

Women’s Welter (64-69kg) – Preliminaries – Round of 16

BEL AHBIB Oumayma 0

LYSENKO Anna 5

Women’s Welter (64-69kg) – Preliminaries – Round of 16

APETZ Nadine 2

BORGOHAIN Lovlina 3

Women’s Welter (64-69kg) – Preliminaries – Round of 16

CARINI Angela 2

CHEN Nien-Chin 3

Olympic Boxing – Session 8

Men’s Welter (63-69kg) – Preliminaries – Round of 16

IGLESIAS Roniel 3

OKAZAWA Sewonrets Quincy Mensah 2

Men’s Welter (63-69kg) – Preliminaries – Round of 16

JOHNSON Delante 4

ZHUSSUPOV Ablaikhan 1

Men’s Welter (63-69kg) – Preliminaries – Round of 16

BWOGI Shadiri 1

MADIEV Eskerkhan 3

Men’s Welter (63-69kg) – Preliminaries – Round of 16

ZIMBA Stephen 1

ZAMKOVOI Andrei 4

Men’s Heavy (81-91kg) – Preliminaries – Round of 16

CASTILLO TORRES Julio Cesar 0

IASHAISH Hussein Eishaish Hussein 4

Live Results to follow:

Men’s Heavy (81-91kg) – Preliminaries – Round of 16

TEIXEIRA Abner

CLARKE Cheavon

Men’s Heavy (81-91kg) – Preliminaries – Round of 16

OCHOLA Elly Ajowi

la CRUZ Julio

Men’s Heavy (81-91kg) – Preliminaries – Round of 16

REYES PLA Enmanuel

LEVIT Vassiliy

Women’s Light (57-60kg) – Preliminaries – Round of 32

WU Shih-Yi

ALEXIUSSON Agnes

Women’s Light (57-60kg) – Preliminaries – Round of 32

HAMADOUCHE Maiva

POTKONEN Mira Marjut Johanna

Women’s Welter (64-69kg) – Preliminaries – Round of 16

JONES Oshae

CRUZ SANDOVAL Brianda Tamara

Women’s Welter (64-69kg) – Preliminaries – Round of 16

da SILVA Myriam

MORONTA HERNANDEZ Maria Altagracia

Women’s Welter (64-69kg) – Preliminaries – Round of 16

AKINYI Elizabeth

PANGUANA Alcinda Helena

Women’s Welter (64-69kg) – Preliminaries – Round of 16

MANIKON Baison

GU Hong