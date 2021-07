Olympic Boxing Results – Day 3: Galal Yafai stoppage, Troy Isley wins

July 26th, 2021

USA Boxing / Tokyo 2020

World Boxing News provides full Olympic Boxing results from day three of the Tokyo 2020 Games competition from Kokugikan Arena.

Olympic Boxing Results – Day 3

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 32

MAHOMMED Rajab Otukile 0

MARTINEZ RIVAS Yuberjen Herney 5

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 32

HU Jianguan 5

ALAKHVERDOVI Sakhil 0

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 32

TANAKA Ryomei 5

FINOL RIVAS Yoel 0

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 32

ZOIROV Shakhobidin 5

CIFTCI Batuhan 0

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 32

IRVINE Brendan 1

PAALAM Carlo 4

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 32

MARTE de la ROSA Rodrigo 2

SULEMANU Tetteh 3

Men’s Middle (69-75kg) – Preliminaries – Round of 32

MOUSAVI Seyedshahin 2

MORIWAKI Yuito 3

Men’s Middle (69-75kg) – Preliminaries – Round of 32

VERON Francisco Daniel 5

CHARTOI Adam 0

Men’s Middle (69-75kg) – Preliminaries – Round of 32

SELLA RODRIGUEZ Eldric

CEDENO MARTINEZ Euri RSC

Men’s Middle (69-75kg) – Preliminaries – Round of 32

PRINCE Aaron Solomon 0

CSEMEZ Andrej 4

Women’s Feather (54-57kg) – Preliminaries – Round of 16

LIN Yu-Ting 2

PETECIO Nesthy 3

Women’s Feather (54-57kg) – Preliminaries – Round of 16

PETROVA Stanimira Nikolaeva 2

ARIAS CASTANEDA Yeni Marcela 3

Women’s Feather (54-57kg) – Preliminaries – Round of 16

VEYRE Caroline 5

CACIC Nikolina 0

Women’s Feather (54-57kg) – Preliminaries – Round of 16

TESTA Irma 5

WALSH Michaela 0

Boxing Session 6

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 32

CHINYEMBA Patrick 4

WINWOOD Alex 1

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 32

SOGHOMONYAN Koryun GBR

YAFAI Galal RSC

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 32

GIRLEANU Cosmin-Petre 0

ASENOV Daniel Panev 5

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 32

QUIROGA Ramon Nicanor 0

ESCOBAR MASCUNANO Gabriel 5

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 32

BIBOSSINOV Saken 4

RIVERA FIGUEROA Yankiel 1

Men’s Middle (69-75kg) – Preliminaries – Round of 32

NEMOUCHI Younes 5

SSEMUJJU Kavuma David 0

Men’s Middle (69-75kg) – Preliminaries – Round of 32

KUMAR Ashish 0

TUOHETA Erbieke 5

Men’s Middle (69-75kg) – Preliminaries – Round of 32

KAKHRAMONOV Fanat 5

KHARABADZE Giorgi 0

Men’s Middle (69-75kg) – Preliminaries – Round of 32

TSHAMA MWENEKABWE David 3

SEYI NTSENGUE Dieudonne Wilfred 2

Men’s Middle (69-75kg) – Preliminaries – Round of 32

ISLEY Troy 5

BANDARENKA Vitali 0

Women’s Feather (54-57kg) – Preliminaries – Round of 16

ROMEU Jucielen 0

ARTINGSTALL Karriss 5

Women’s Feather (54-57kg) – Preliminaries – Round of 16

IM Aeji 1

NICOLSON Skye 4

Women’s Feather (54-57kg) – Preliminaries – Round of 16

ALI Ramla Said Ahmed 0

NECHITA Maria Claudia 5

Women’s Feather (54-57kg) – Preliminaries – Round of 16

IRIE Sena 5

HLIMI EP MOULAHI Khouloud 0