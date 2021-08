Cuba proves a dominant force in men’s Olympic Boxing competition

August 8th, 2021

Tokyo 2020

Cuba proved once again to be the dominant force in Olympic Boxing with a four-gold haul at the Tokyo 2020 Games held in 2021.

The proud nation won the top prize in the men’s lightweight, welterweight, light-heavy, and heavyweight categories.

Andy Cruz, Roniel Iglesias, Arlen Lopez, and Julio la Cruz all took the Olympic Boxing gold medals and beamed on the podium in Japan.

Lazaro Alvarez added a bronze in the men’s featherweight division for good measure. Cuba didn’t take any women to the competition.

FULL OLYMPIC BOXING CLASSIFICATIONS

Men’s Fly (48-52kg)

1 YAFAI Galal GBR

2 PAALAM Carlo PHI

3 BIBOSSINOV Saken KAZ

3 TANAKA Ryomei JPN

5 VEITIA Yosbany CUB

5 ZOIROV Shakhobidin UZB

5 ESCOBAR MASCUNANO Gabriel ESP

5 MARTINEZ RIVAS Yuberjen Herney COL

Men’s Feather (52-57kg)

1 BATYRGAZIEV Albert ROC

2 RAGAN Duke the USA

3 ALVAREZ Lazaro CUB

3 TAKYI Samuel GHA

5 ERDENEBAT Tsendbaatar MGL

5 WALKER Kurt Anthony IRL

5 BUTDEE Chatchai-Decha THA

5 AVILA SEGURA Ceiber David COL

Men’s Light (57-63kg)

1 CRUZ Andy CUB

2 DAVIS Keyshawn USA

3 GARSIDE Harry AUS

3 BACHKOV Hovhannes ARM

5 de OLIVEIRA Wanderson BRA

5 MAMEDOV Gabil ROC

5 SAFIULLIN Zakir KAZ

5 ABDURAIMOV Elnur UZB

Men’s Welter (63-69kg)

1 IGLESIAS Roniel CUB

2 McCORMACK Pat GBR

3 ZAMKOVOI Andrei ROC

3 WALSH Aidan IRL

5 JOHNSON Delante USA

5 BATUROV Bobo-Usmon UZB

5 MADIEV Eskerkhan GEO

5 CLAIR Merven MRI

Men’s Middle (69-75kg)

1 SOUSA Hebert BRA

2 KHYZHNIAK Oleksandr UKR

3 BAKSHI Gleb ROC

3 MARCIAL Eumir PHI

5 AMANKUL Abilkhan KAZ

5 CEDENO MARTINEZ Euri DOM

5 VALSAINT JR Darrelle HAI

5 DARCHINYAN Arman ARM

Men’s Light Heavy (75-81kg)

1 LOPEZ Arlen CUB

2 WHITTAKER Benjamin GBR

3 ALFONSO DOMINGUEZ Loren Berto AZE

3 KHATAEV Imam ROC

5 ROMERO TORRES Rogelio MEX

5 MACHADO Keno BRA

5 MALKAN Bayram TUR

5 JALIDOV GAFUROVA Gazimagomed Scham. ESP

Men’s Heavy (81-91kg)

1 la CRUZ Julio CUB

2 GADZHIMAGOMEDOV Muslim ROC

3 TEIXEIRA Abner BRA

3 NYIKA David NZL

5 REYES PLA Enmanuel ESP

5 ABDULJABBAR Ammar Riad GER

5 IASHAISH Hussein Eishaish Hussein JOR

5 SMIAHLIKAU Uladzislau BLR

Men’s Super Heavy (+91kg)

1 JALOLOV Bakhodir UZB

2 TORREZ JR Richard USA

3 CLARKE Frazer GBR

3 KUNKABAYEV Kamshybek KAZ

5 KUMAR Satish IND

5 PERO Dainier CUB

5 VERIASOV Ivan ROC

DQB ALIEV Mourad FRA

Women’s Fly (48-51kg)

1 KRASTEVA Stoyka Zhelyazkova BUL

2 CAKIROGLU Buse Naz TUR

3 NAMIKI Tsukimi JPN

3 HUANG Hsiao-Wen TPE

5 CHANG Yuan CHN

5 JITPONG Jutamas THA

5 VALENCIA VICTORIA Ingrit Lorena COL

5 RADOVANOVIC Nina SRB

Women’s Feather (54-57kg)

1 IRIE Sena JPN

2 PETECIO Nesthy PHI

3 ARTINGSTALL Karriss GBR

3 TESTA Irma ITA

5 NECHITA Maria Claudia ROU

5 ARIAS CASTANEDA Yeni Marcela COL

5 NICOLSON Skye AUS

5 VEYRE Caroline CAN

Women’s Light (57-60kg)

1 HARRINGTON Kellie Anne IRL

2 FERREIRA Beatriz BRA

3 SEESONDEE Sudaporn THA

3 POTKONEN Mira Marjut Johanna FIN

5 KHELIF Imane ALG

5 KODIROVA Raykhona UZB

5 DUBOIS Caroline GBR

5 YILDIZ Esra TUR

Women’s Welter (64-69kg)

1 SURMENELI Busenaz TUR

2 GU Hong CHN

3 BORGOHAIN Lovlina IND

3 JONES Oshae USA

5 LYSENKO Anna UKR

5 PANGUANA Alcinda Helena MOZ

5 CHEN Nien-Chin TPE

5 MORONTA HERNANDEZ Maria Altagracia DOM

Women’s Middle (69-75kg)

1 PRICE Lauren GBR

2 LI Qian CHN

3 FONTIJN Nouchka NED

3 MAGOMEDALIEVA Zenfira ROC

5 BYLON Atheyna PAN

5 RANI Pooja IND

5 THIBEAULT Tammara CAN

5 GRAMANE Rady Adosinda MOZ