LIVE Olympic Boxing Results – Day 10: Dubois out, Paalam, Davis medal

August 3rd, 2021

Tokyo 2020

World Boxing News provides Olympic Boxing Results as Great British medal hope Caroline Dubois crashes out at the Quarter-Final stages.

Dubois did well but was pipped at the end 3-2 by Thailand’s Sudaporn Seesondee.

Taking medals on day ten were the United States’ Keyshawn Davis and Filipino rising star Carlo Paalam.

The Philippines has now secured four medals.

Olympic Boxing Results

Boxing Session 19 – Kokugikan Arena

Men’s Fly (48-52kg) Quarterfinal 1

MARTINEZ RIVAS Yuberjen Herney 1

TANAKA Ryomei 4

Men’s Fly (48-52kg) Quarterfinal 2

ZOIROV Shakhobidin 0

PAALAM Carlo 4

Men’s Feather (52-57kg) Semifinal 1

RAGAN Duke USA πŸ‡ΊπŸ‡Έ 4

TAKYI Samuel GHA πŸ‡¬πŸ‡­ 1

Men’s Light (57-63kg) Quarterfinal 1

DAVIS Keyshawn 4

MAMEDOV Gabil 1

Men’s Light (57-63kg) Quarterfinal 2

BACHKOV Hovhannes 5

ABDURAIMOV Elnur 0

Men’s Heavy (81-91kg) Semifinal 1

GADZHIMAGOMEDOV Muslim πŸ‡·πŸ‡Ί 4

NYIKA David NZL πŸ‡³πŸ‡Ώ 1

Women’s Light (57-60kg) Quarterfinal 1

HARRINGTON Kellie Anne 5

KHELIF Imane 0

Women’s Light (57-60kg) Quarterfinal 2

DUBOIS Caroline 2

SEESONDEE Sudaporn 3

Women’s Feather (54-57kg) Final Bout

PETECIO Nesthy πŸ‡΅πŸ‡­ 0

IRIE Sena πŸ‡―πŸ‡΅ 5

Results to come…

Boxing session 20:

Women’s Light (57-60kg) Quarterfinal 3

FERREIRA Beatriz

KODIROVA Raykhona

Women’s Light (57-60kg) Quarterfinal 4

YILDIZ Esra

POTKONEN Mira Marjut Johanna

Men’s Fly (48-52kg) Quarterfinal 3

VEITIA Yosbany

YAFAI Galal

Men’s Fly (48-52kg) Quarterfinal 4

ESCOBAR MASCUNANO Gabriel

BIBOSSINOV Saken

Men’s Feather (52-57kg) Semifinal 2

ALVAREZ Lazaro CUBπŸ‡¨πŸ‡Ί

BATYRGAZIEV Albert ROC πŸ‡·πŸ‡Ί

Men’s Light (57-63kg) Quarterfinal 3

CRUZ Andy BRA

de OLIVEIRA Wanderson

Men’s Light (57-63kg) Quarterfinal 4

SAFIULLIN Zakir

GARSIDE Harry

Men’s Heavy (81-91kg) Semifinal 2

TEIXEIRA Abner BRA πŸ‡§πŸ‡·

la CRUZ Julio CUB πŸ‡¨πŸ‡Ί

Men’s Welter (63-69kg) Final Bout

McCORMACK Pat GBR πŸ‡¬πŸ‡§

IGLESIAS Roniel CUB πŸ‡¨πŸ‡Ί