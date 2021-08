Olympic Boxing Results – Day 9: Eumir Marcial, Bakhodir Jalolov impress

August 1st, 2021

World Boxing News provides Olympic Boxing Results from Day nine of the competition as Eumir Marcial and Bakhodir Jalolov continue to impress.

The Filipino sensation managed by Manny Pacquiao won through as did the pro heavyweight beast at the Kokugikan Arena in their pursuit of gold at the Tokyo 2020 Games.

Olympic Boxing Results

Boxing Session 17 – Kokugikan Arena

Women’s Fly (48-51kg) Quarterfinal 1

CAKIROGLU Buse Naz 5

JITPONG Jutamas 0

Women’s Fly (48-51kg) Quarterfinal 2

RADOVANOVIC Nina 0

HUANG Hsiao-Wen 5

Men’s Feather (52-57kg) Quarterfinal 1

WALKER Kurt Anthony 2

RAGAN Duke 3

Men’s Feather (52-57kg) Quarterfinal 2

TAKYI Samuel 3

AVILA SEGURA Ceiber David 2

Men’s Welter (63-69kg) Semifinal 1



McCORMACK Pat GBR ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งย WO

WALSH Aidan IRL ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช

Men’s Middle (69-75kg) Quarterfinal 1

KHYZHNIAK Oleksandr 4

CEDENO MARTINEZ Euri 1

Men’s Middle (69-75kg) Quarterfinal 2

DARCHINYAN Arman

MARCIAL Eumir KO

Men’s Light Heavy (75-81kg) Semifinal 1

KHATAEV Imam ROC ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ 1

WHITTAKER Benjamin GBR ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 4

Men’s Super Heavy (+91kg) Quarterfinal 1

JALOLOV Bakhodir 5

KUMAR Satish 0

Men’s Super Heavy (+91kg) Quarterfinal 2

CLARKE Frazer DSQ

ALIEV Mourad

Boxing Session 18 – Kokugikan Arena

Women’s Fly (48-51kg) Quarterfinal 3

VALENCIA VICTORIA Ingrit Lorena 0

NAMIKI Tsukimi 5

Women’s Fly (48-51kg) Quarterfinal 4

KRASTEVA Stoyka Zhelyazkova 4

CHANG Yuan 1

Men’s Feather (52-57kg) Quarterfinal 3

ALVAREZ Lazaro 3

BUTDEE Chatchai-Decha 2

Men’s Feather (52-57kg) Quarterfinal 4

ERDENEBAT Tsendbaatar 2

BATYRGAZIEV Albert 3

Men’s Welter (63-69kg) Semifinal 2



IGLESIAS Roniel CUB ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ 5

ZAMKOVOI Andrei ROC ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ 0

Men’s Middle (69-75kg) Quarterfinal 3

SOUSA Hebert 3

AMANKUL Abilkhan 2

Men’s Middle (69-75kg) Quarterfinal 4

VALSAINT JR Darrelle 0

BAKSHI Gleb 5

Men’s Light Heavy (75-81kg) Semifinal 2

LOPEZ Arlen ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ 5

ALFONSO DOMINGUEZ Loren Berto ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ 0

Men’s Super Heavy (+91kg) Quarterfinal 3

TORREZ JR Richard 4

PERO Dainier 1

Men’s Super Heavy (+91kg) Quarterfinal 4

VERIASOV Ivan 1

KUNKABAYEV Kamshybek 4