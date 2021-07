Olympic Boxing Results – Day 8: Medal for Price, Petecio into final

July 31st, 2021

World Boxing News provides Olympic Boxing Results from Day eight of the competition as Lauren Price secures a medal and Nesthy Petecio makes the final.

Olympic Boxing Results

Boxing Session 15 – Kokugikan Arena

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 16

AMIT 1

MARTINEZ RIVAS Yuberjen Herney 4

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 16

HU Jianguan 1

TANAKA Ryomei 3

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 16

VARELA de PINA Daniel David 0

ZOIROV Shakhobidin 5

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 16

PAALAM Carlo 5

FLISSI Mohamed 0

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 16

OUMIHA Sofiane

DAVIS Keyshawn RSC

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 16

COLIN Louis Richarno 0

MAMEDOV Gabil 5

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 16

BACHKOV Hovhannes 4

CHALABIYEV Javid 1

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 16

USMONOV Bakhodur 0

ABDURAIMOV Elnur 5

Women’s Middle (69-75kg) Quarterfinal 1

PRICE Lauren 5

BYLON Atheyna 0

Women’s Middle (69-75kg) Quarterfinal 2

THIBEAULT Tammara 0

FONTIJN Nouchka 5

Women’s Feather (54-57kg) Semifinal 1

PETECIO Nesthy 🇵🇭 4

TESTA Irma 🇮🇹 1

Boxing Session 16

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 16

VEITIA Yosbany

SULEMANU Tetteh

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 16

CHINYEMBA Patrick

YAFAI Galal

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 16

ASENOV Daniel Panev

ESCOBAR MASCUNANO Gabriel

Men’s Fly (48-52kg) – Preliminaries – Round of 16

BIBOSSINOV Saken

BENNAMA Billal

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 16

CRUZ Andy

McCORMACK Luke

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 16

ASANAU Dzmitry

de OLIVEIRA Wanderson

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 16

SAFIULLIN Zakir

NARIMATSU Daisuke

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 16

GARSIDE Harry

JONAS Jonas

Women’s Middle (69-75kg) Quarterfinal 3

MAGOMEDALIEVA Zenfira

GRAMANE Rady Adosinda

Women’s Middle (69-75kg) Quarterfinal 4

RANI Pooja

LI Qian

Women’s Feather (54-57kg) Semifinal 2

ARTINGSTALL Karriss 🇬🇧

IRIE Sena 🇯🇵