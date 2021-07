Olympic Boxing Results from Tokyo 2020 – Day 2: Keyshawn Davis wins

July 26th, 2021

USA Boxing

World Boxing News provides Olympic Boxing results from Tokyo 2020 on Day 2 of the tournament.

Olympic Boxing Results – Day 2

Kokugikan Arena

Women’s Fly (48-51kg) – Preliminaries – Round of 32

DRABIK Sandra 1

RAKHIMOVA Tursunoy 4

Women’s Fly (48-51kg) – Preliminaries – Round of 32

MAGNO Irish 5

ONGARE Christine 0

Women’s Fly (48-51kg) – Preliminaries – Round of 32

BOUALAM Roumaysa 0

JITPONG Jutamas 5

Women’s Fly (48-51kg) – Preliminaries – Round of 32

BUJOLD Mandy 0

RADOVANOVIC Nina 5

Women’s Fly (48-51kg) – Preliminaries – Round of 32

SORRENTINO Giordana 5

CARDOZO ROJAS Irismar del Valle 0

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 32

LACRUZ Enrico 0

DAVIS Keyshawn 5

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 32

NADIR Abdelhaq 1

COLIN Louis Richarno 4

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 32

DURKACZ Damian 0

MAMEDOV Gabil 5

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 32

BACHKOV Hovhannes 5

RYAN Alston 0

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 32

KHARTSYZ Yaroslav 0

CHALABIYEV Javid 5

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 32

USMONOV Bakhodur 4

de los SANTOS NUNEZ Leonel 1

Men’s Light Heavy (75-81kg) – Preliminaries – Round of 32

ASSAGHIR Mohamed

KHATAEV Imam RSC

Men’s Light Heavy (75-81kg) – Preliminaries – Round of 32

NEGMATULLOEV Shabbos 0

CHEN Daxiang 4

Men’s Light Heavy (75-81kg) – Preliminaries – Round of 32

VIVAS PALACIOS Jorge Luis 1

WHITTAKER Benjamin 4

Olympic Boxing – Session 2

Women’s Fly (48-51kg) – Preliminaries – Round of 32

HMANGTE Chungneijang Mery Kom 4

HERNANDEZ GARCIA Miguelina 1

Women’s Fly (48-51kg) – Preliminaries – Round of 32

NAMIKI Tsukimi 5

NANZIRI Catherine 0

Women’s Fly (48-51kg) – Preliminaries – Round of 32

SOLUIANOVA Svetlana 2

FUCHS Virginia 3

Women’s Fly (48-51kg) – Preliminaries – Round of 32

KRASTEVA Stoyka Zhelyazkova 3

NGUYEN Thi Tam 2

Women’s Fly (48-51kg) – Preliminaries – Round of 32

CHEDDAR Rabab 0

DAVISON Charley-Sian 5

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 32

BAATARSUKH Chinzorig 1

ABDURAIMOV Elnur 4

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 32

KAUSHIK Manish 1

McCORMACK Luke 4

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 32

ASANAU Dzmitry 5

ALKASBEH Obada Mohammad Mustafa 0

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 32

SALAMANA Wessam 0

de OLIVEIRA Wanderson 5

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 32

SAFIULLIN Zakir 5

PEZO SABOYA Leodan 0

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 32

NARIMATSU Daisuke 5

MBAYA MULUMBA Fiston 0

Men’s Light (57-63kg) – Preliminaries – Round of 32

GARSIDE Harry 5

UME John 0

Men’s Light Heavy (75-81kg) – Preliminaries – Round of 32

HOUMRI Mohammed 3

KORBAJ BARRERA Nalek 2

Men’s Light Heavy (75-81kg) – Preliminaries – Round of 32

PLANTIC Luka 3

ALHINDAWI Odai Riyad Adel 2

Men’s Light Heavy (75-81kg) – Preliminaries – Round of 32

BRENNAN Emmet 0

RUZMETOV Dilshod 5