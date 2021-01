Boxing Results and Reports: December 2020

Ed Mulholland

World Boxing News provides boxing results, reports, and information from the major events in December 2020.

BOXING RESULTS – DEC 2020

WBO super flyweight title Kazuto Ioka KO8 Kosei Tanaka MORE INFORMATION

10 – middleweight Juan Macias Montiel KO1 James Kirkland MORE INFORMATION

WBC/WBA super middleweight titles Canelo Alvarez UD Callum Smith MORE INFORMATION

10 – heavyweight Frank Sanchez TKO7 Julian Fernandez MORE INFORMATION

vacant IBO welterweight title Jaron Ennis NC-1 Chris Van Heerden MORE INFORMATION

interim WBC bantamweight title Reymart Gaballo SD Emmanuel Rodriguez MORE INFORMATION

10 super bantamweight Gary Antonio Russell TD7 Juan Carlos Payano MORE INFORMATION

10 – middleweight Sergio Martinez TKO9 Jussi Koivula

10 – super welterweight Sergio Garcia TKO6 Gregory Trenel

WBC cruiserweight title Ilunga Junior Makabu KO7 Olanrewaju Durodola

IBF/IBO middleweight titles Gennadiy Golovkin RET7 Kamil Szeremeta MORE INFORMATION

12 – light heavyweight Gilberto Ramirez TKO10 Alfonso Lopez MORE INFORMATION

10 – heavyweight Michael Hunter KO4 Shawn Laughery MORE INFORMATION

10 – super welterweight Charles Conwell RET9 Madiyar Ashkeyev MORE INFORMATION

10 – super welterweight Tim Tszyu TKO1 Bowyn Morgan

12 – super middleweight Aidos Yerbossynuly TKO3 Issah Samir MORE INFORMATION

WBO/WBA/IBF/IBO heavyweight titles Anthony Joshua KO9 Kubrat Pulev MORE INFORMATION

12 – cruiserweight Lawrence Okolie TKO2 Nikodem Jezewski MORE INFORMATION

10 – heavyweight Hughie Fury UD Mariusz Wach MORE INFORMATION

10 heavyweight Martin Bakole UD Sergey Kuzmin MORE INFORMATION

10 – lightweight Masayoshi Nakatani TKO9 Felix Verdejo MORE INFORMATION

10 – super featherweight Shakur Stevenson UD Toka Kahn Clary MORE INFORMATION

8 – featherweight Robeisy Ramirez TKO6 Brandon Valdes MORE INFORMATION

8 – super middleweight Edgar Berlanga TKO1 Ulises Sierra MORE INFORMATION

12 – super featherweight Chris Colbert TKO11 Jaime Arboleda

10 – super lightweight Richardson Hitchins SD Algenis Mendez

WBC/IBF welterweight titles Errol Spence Jr UD – 117-111, 116-112 [2] Danny Garcia MORE INFORMATION

12 – super welterweight Sebastian Fundora TKO2 Habib Ahmed

12 – featherweight Eduardo Ramirez KO5 Miguel Flores

10 – welterweight Josesito Lopez TKO10 Francisco Santana