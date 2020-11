Heffron vs Bentley: Running order for British title clash

Frank Warren

Running order for tonight’s Frank Warren show topped by Mark Heffron v Denzel Bentley for the vacant British middleweight title.

HEFFRON v BENTLEY 2 RUNNING ORDER:

Fight # 1

6 X 3 Minute Rounds Welterweight Contest

MICKEY BURKE JR. (10st 8lb 8oz) v THOMAS BROADBENT (10st 9lb 6oz)

Fight # 2

6 X 3 Minute Rounds Super-Lightweight Contest

HENRY TURNER (10st 2lb 5oz) v DES NEWTON (10st 2lb 4oz)

Fight # 3

10 X 3 Minute Rounds Middleweight Contest

CAOIMHIN AGYARKO (11st 9lb 10oz) v ROBBIE CHAPMAN (11st 11lb 10oz)

Fight # 4

4 X 3 Minute Rounds Light-Heavyweight Contest

TOMMY FURY (12st 13lbs 6oz) v GENADIJ KRAJEVSKIJ (12st 13lb 8oz)

Fight # 5

The Vacant British Middleweight Championship

12 x 3 Minute Rounds @ 160lbs

MARK HEFFRON (11st 5lb 4oz) v DENZEL BENTLEY (11st 5lb 2oz)

Heffron v Bentley 2 is live from BT Sport Studio @ 7.30pm on BT Sport 1 HD