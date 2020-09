Boxing Results, Reports and Information: August 2020

Sean Michael Ham

World Boxing News provides results, reports, and information for the major boxing events through August 2020.

10 – heavyweight Daniel Dubosi TKO2 Ricardo Snijders

12 – vacant IBO super welterweight title Erislandy Lara UD Greg Vendetti MORE INFORMATION

12 – WBC/WBO super-lightweight titles Jose Ramirez MD Viktor Postol MORE INFORMATION

10 – light heavyweight Esquiva Falcao TKO1 Araujo Santos

10 super featherweight Robson Conceicao TKO2 Eduardo Pereira Dos Reis

10 – super welterweight Tim Tszyu TKO8 Jeff Horn MORE INFORMATION

12 – heavyweight Alexander Povetkin KO5 Dillian Whyte MORE INFORMATION

10×2 – Undisputed lightweight titles Katie Taylor UD Delfine Persoon

12 – WBC welterweight title eliminator Shawn Porter UD Sebastian Formella

12 – light heavyweight Joe Smith Jr TKO9 Eleider Alvarez MORE INFORMATION

10 – middleweight Rob Brant RET5 Vitalii Kopylenko MORE INFORMATION

10 – heavyweight Kevin Johnson KO7 Yoan Pablo Hernandez

12 – British light heavyweight title Shakan Pitters UD Chad Sugden

10 – middleweight Sergio Garcia UD Pablo Mendoza

10 – super middleweight Sergio Martinez KO7 Jose Miguel Fandino MORE INFORMATION

10 – featherweight Kiko Martinez TKO3 Noe Raygoza

12 – super middleweight David Benavidez RET10 Alexis Angulo

12 – lightweight Rolando Romero UD Jackson Marinez

10 – heavyweight Otto Wallin TKO5 Travis Kauffman

10×2 – Undisputed female welterweight title Jessica McCaskill MD Cecilia Braekhus MORE INFORMATION

10 – lightweight Carl Frampton TKO7 Darren Traynor MORE INFORMATION

10 – featherweight Michael Conlan TKO10 Sofiane Takoucht MORE INFORMATION

10 – lightweight Maxi Hughes UD Jono Carroll

12 – welterweight Jamal James UD Thomas Dulorme MORE INFORMATION

10 – super middleweight David Morrell UD Lennox Allen MORE INFORMATION

10 – welterweight Lucas Santamaria UD Mykal Fox MORE INFORMATION

10 – super featherweight John Carter TKO8 Ibon Larrinaga

10 – super welterweight Kerman Lejarraga PTS Tyrone Nurse

10 WBC/IBO super featherweight titles Terri Harper vs Natasha Jones D-SD MORE INFORMATION

10 – super-welterweight Anthony Fowler TKO7 Adam Harper MORE INFORMATION

10 – heavyweight Zhan Kossobutskiy KO10 Kamil Sokolowski