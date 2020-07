Zanfer

World Boxing News provides boxing results and reports from all the major boxing events taking place in the month of June in the year 2020.

Boxing Results – June 2020

Alex Saucedo UD Sonny Fredrickson MORE INFORMATION

Miguel Berchelt TKO6 Eleazar Valenzuela MORE INFORMATION

Omar Aguilar TKO1 Dante Jardon MORE INFORMATION

Ryan Martin RET6 Carlos Velasquez

10 – lightweight Abraham Nova UD Avery Sparrow MORE INFORMATION

10 – bantamweight Jason Moloney RET7 Leonardo Baez MORE INFORMATION

12 – super flyweight Joshua Franco UD Andrew Moloney MORE INFORMATION

10 – featherweight Christopher Diaz UD Jason Sanchez MORE INFORMATION

10 – featherweight Emanuel Navarrete TKO6 Uriel Lopez MORE INFORMATION

10 – lightweight Gabriel Flores Jr UD Josec Ruiz MORE INFORMATION

10 – welterweight Giovani Santillan MD Antonio DeMarco MORE INFORMATION

10 – super bantamweight Mike Plania MD Joshua Greer Jr MORE INFORMATION

10 – heavyweight Mariusz Wach UD Kevin Johnson MORE INFORMATION

12 – super welterweight Jack Culcay UD Howard Cospolite

12 – middleweight Marten Arsumanjan RET6 Bjoern Schicke

10 – vacant German middleweight title Vincenzo Gualtieri MD Alexander Pavlov

10 – super featherweight Jessie Magdaleno DQ10 Yenifel Vicente MORE INFORMATION

10 – vacant NABF featherweight title Adam Lopez MD Luis Coria MORE INFORMATION

6 – lightweight Eric Mondragon vs Mike Danny Sanchez D-MD MORE INFORMATION

4 – bantamweight Gabriel Muratalla TKO1 Fernando Robles MORE INFORMATION

10 – super featherweight Shakur Stevenson KO6 Felix Caraballo MORE INFORMATION

6 – heavyweight Jared Anderson TKO3 Johnnie Langston MORE INFORMATION

6 – heavyweight Guido Vianello TKO1 Don Haynesworth MORE INFORMATION

6 – featherweight Robeisy Ramirez TKO1 Yeuri Andujar MORE INFORMATION