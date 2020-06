Mikey Williams

World Boxing News provides Boxing Results and Reports from January 2020 to March 2020 before the coronavirus outbreak halted the sport.

BOXING RESULTS

10 -welterweight Brandun Lee TKO3 Camilo Prieto MORE INFORMATION

12 – heavyweight Robert Helenius TKO4 Adam Kownacki MORE INFORMATION

10 – heavyweight Frank Sanchez UD Joey Dawejko MORE INFORMATION

10 – heavyweight Efe Ajagba TKO9 Razvan Cojanu MORE INFORMATION

8 – heavyweight Carlos Negron KO1 Robert Alfonso

12 – super-featherweight Jono Carroll TKO11 Scott Quigg MORE INFORMATION

10 – super middleweight Zach Parker TKO11 Rohan Murdock MORE INFORMATION

10 – heavyweight Hughie Fury TKO3 Pavel Sour MORE INFORMATION

10 – super welterweight Anthony Fowler TKO1 Theophilus Tetteh MORE INFORMATION

Women’s WBO super-featherweight title Ewa Brodnicka UD Djemilla Gontaruk

10 – cruiserweight Artur Szpilka MD Serhiy Radchenko

10 – middleweight Danny Dignum TKO9 Alfredo Meli

WBA minimumweight title Knockout CP Freshmart UD Norihito Tanaka

12 – welterweight Mikey Garcia UD Jessie Vargas MORE INFORMATION

12 – WBA super flyweight title Roman Gonzalez TKO9 Kal Yafai MORE INFORMATION

12 – WBC flyweight title JC Martinez UD Jay Harris MORE INFORMATION

10 – heavyweight Joseph Parker TKO5 Shawndell Winters MORE INFORMATION

Women’s WBO bantamweight title Daniela Bermudez KO9 Alys Sanchez

10 – NABO super-lightweight title Yomar Alamo MD Kendo Castaneda

10 – super lightweight Keith Hunter UD Sanjarbek Rakhmanov MORE INFORMATION

10 – lightweight Ladarius Miller UD Marcos Jimenez MORE INFORMATION

10 – super lightweight Richardson Hitchins UD Nick DeLomba MORE INFORMATION

10 – NABA super lightweight Cletus Seldin TKO7 Luis Florez MORE INFORMATION

10 – heavyweight Carlos Takam UD Fabio Maldonado MORE INFORMATION

12 – WBC heavyweight title Tyson Fury TKO7 Deontay Wilder MORE INFORMATION

10 – heavyweight Charles Martin TKO6 Gerald Washington MORE INFORMATION

12 – WBO super bantamweight title Emanuel Navarrete TKO11 Jeo Santisima MORE INFORMATION

8 – welterweight Javier Molina UD Amir Imam MORE INFORMATION

10 – featherweight Isaac Lowe UD Alberto Guevara MORE INFORMATION

10 – welterweight Petros Ananyan UD Subriel Matias MORE INFORMATION

10 – super welterweight Sebastian Fundora UD Daniel Lewis MORE INFORMATION

12 – British/Commonwealth super-bantamweight titles Brad Foster RET6 Lucien Reid

10 – super middleweight Umar Sadiq UD Kody Davies

Golden Contract 12 – Commonwealth featherweight title James Dickens MD Leigh Wood MORE INFORMATION

10 – featherweight Ryan Walsh UD Tyrone McCullagh MORE INFORMATION

10 – super lightweight Tyrone McKenna UD Mohamed Mimoune MORE INFORMATION

10 – super lightweight Ohara Davies TKO6 Jeff Ofori MORE INFORMATION

IBF super middleweight title Caleb Plant KO Vincent Feigenbutz

12 – lightweight Ryan Garcia KO1 Francisco Fonseca

12 – lightweight Jorge Linares KO Carlos Morales

12 – WBC featherweight title Gary Russell Jr UD – 118-110, 117-111, 116-112 Tugstsogt Nyambayar MORE INFORMATION

12 – bantamweight Guillermo Rigondeaux SD Liborio Solis MORE INFORMATION

12 – IBO cruiserweight title Kevin Lerena TKO6 Firat Arslan

12 – WBO Minimumweight Title Wilfredo Mendez TKO9 Gabriel Mendoza MORE INFORMATION

12 – WBA flyweight title Artem Dalakian UD – 118-110, 117-111 [2] Josber Perez

12 – IBF featherweight title eliminator Kid Galahad RET8 Claudio Marrero MORE INFORMATION

12 – super welterweight Kell Brook KO7 Mark DeLuca MORE INFORMATION

10×2 – Women’s WBC/IBO super-featherweight titles Terri Harper UD Eva Wahlstrom MORE INFORMATION

10 – super featherweight Martin J Ward PTS Jesus Amparan MORE INFORMATION

10 – welterweight Anthony Tomlinson TKO9 Stewart Burt MORE INFORMATION

6 – heavyweight David Allen KO3 Dorian Darch MORE INFORMATION

10×2 – Women’s IBF super lightweight title Mary McGee TKO8 Deanha Hobbs

10×2 – vacant Women’s WBO super lightweight title Christina Linardatou UD Prisca Vicot

12 – flyweight Daniel Matellon MD Erik Garcia

12 – flyweight Luis Concepcion TKO11 Rober Barrera

12 – welterweight Yordenis Ugas RET7 Mike Dallas Jr

10 – lightweight Michel Rivera TKO10 Fidel Maldonado Jr

10 – super welterweight Austin Trout TKO2 Rosbel Montoya

8 – featherweight Abel Mendoza UD Juan Carlos Guillen

10 – super bantamweight David Oliver Joyce TKO5 Lee Haskins

vacant WBC cruiserweight title Ilunga Makabu UD – 116-111, 115-111, 114-112 Michal Cieslak MORE INFORMATION

10 – featherweight Ruben Villa UD Alexei Collado MORE INFORMATION

10 – welterweight Taras Shelestyuk UD Luis Veron

