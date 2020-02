Brad Foster vs Lucien Reid 2: Weights and Running Order for York Hall

RINGSIDE

FOSTER V REID 2: RUNNING ORDER

Fight # 1 – 18:15 hrs

4 X 3 Minute Rounds Super-Lightweight Contest

ALEX BISHOP v ELIGIO PALACIOSA

Fight # 2

6 X 3 Minute Rounds International Featherweight Contest

LOUIE LYNN v BRAYAN MAIRENA

Fight # 3

4 X 3 Minute Rounds Super-Lightweight Contest

EITHAN JAMES v MICHAEL MOONEY

Fight # 4

4 X 3 Minute Rounds International Featherweight Contest

MUHAMMAD ALI v STEFAN SASHEV

Fight # 5

6 X 3 Minute Rounds Super-Featherweight Contest

RYAN GARNER v JAMIE QUINN

Fight # 6

6 X 3 Minute Rounds Lightweight Contest

SAM NOAKES v DES NEWTON

Fight # 7

4 X 3 Minute Rounds Super-Lightweight Contest

HENRY TURNER v CLAYTON BRICKNALL

Fight # 8

OFFICIAL ELIMINATOR FOR BRITISH SUPER-MIDDLEWEIGHT CHAMPIONSHIP

10 X 3 Minute Rounds @ 168 lbs

KODY DAVIES (11st 12lb 8oz) v UMAR SADIQ (11st 13lb 13oz)

Fight # 9

6 X 3 Minute Rounds International Super-Bantamweight Contest

DENNIS McCANN (8st 7lb) v PABLO NARVAEZ (8st 9lb 8oz)

Fight # 10

6 X 3 Minute Rounds International Light-Heavyweight Contest

WILLY HUTCHINSON (12st 10lb 4oz) v EDGARS SNIEDZE (12st 11lb 3oz)

Fight # 11

THE BRITISH AND COMMONWEALTH SUPER-BANTAMWEIGHT CHAMPIONSHIP

12 X 3 Minute Rounds @ 122 lbs

BRAD FOSTER (8st 9lb 4oz) v LUCIEN REID (8st 8lb 1oz)

Foster vs Reid 2 is live from York Hall @ 8pm on BT Sport 1, and simulcast live on ITV 1 from 10:15pm.