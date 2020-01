Boxing Results and Reports: December 2019

World Boxing News

📸 Mark Robinson

Boxing Results for December 2019, featuring victories for Anthony Joshua, Terence Crawford, and Jermall Charlo.

WBO Flyweight Title Kosei Tanaka KO3 Wulan Tuolehazi MORE INFORMATION

WBO Super flyweight title Kazuto Ioka UD 116-112 [2], 115-113 Jeyvier Cintron MORE INFORMATION

12 – super bantamweight Jhunriel Ramonal KO1 Yusaku Kuga MORE INFORMATION

12 – light heavyweight Jean Pascal SD Badou Jack MORE INFORMATION

12 – lightweight Gervonta Davis TKO12 Yuriorkis Gamboa MORE INFORMATION

12 – super bantamweight Angelo Leo TKO11 Cesar Juarez MORE INFORMATION

10 – super middleweight Lionell Thompson UD Jose Uzcategui MORE INFORMATION

12 – cruiserweight Arsen Goulamirian RET10 Constantin Bejenaru

WBC light flyweight title Kenshiro Teraji TKO4 Randy Petalcorin MORE INFORMATION

IBF flyweight title Moruti Mthalane TKO9 Akira Yaegashi MORE INFORMATION

12 – middleweight Ryota Murata TKO5 Steven Butler MORE INFORMATION

8 – bantamweight Roman Gonzalez TKO2 Diomel Diocos MORE INFORMATION

WBC Super Welterweight Title Jermell Charlo KO11 Tony Harrison MORE INFORMATION

10 – featherweight Oscar Escandon KO1 Jhack Tepora MORE INFORMATION

10 – middleweight Hugo Centeno Jr vs Juan Macias Montiel D-SD MORE INFORMATION

10 – heavyweight Efe Ajagba KO5 Iago Kiladze MORE INFORMATION

10 – super middleweight Andre Dirrell KO5 Juan Cabrera

12 – cruiserweight Thabiso Mchunu UD Denis Lebedev

10 – cruiserweight Dmitry Kudryashov SD Vaclav Pejsar

12 – heavyweight Daniel Dubois KO2 Kyotaro Fujimoto MORE INFORMATION

12 – middleweight Liam Williams TKO5 Alantez Fox MORE INFORMATION

12 – vacant British super flyweight title Sunny Edwards UD Marcel Braithwaite MORE INFORMATION

6 – light heavyweight Tommy Fury TKO1 Przemyslaw Binienda MORE INFORMATION

12 – super middleweight Juergen Braehmer KO7 Juergen Doberstein

10 – super featherweight Billy Dib UD Van Thao Tran

12 – vacant WBC flyweight title Julio Cesar Martinez TKO9 Cristofer Rosales MORE INFORMATION

12 – light heavyweight Daniel Jacobs RET5 Julio Cesar Chavez Jr MORE INFORMATION

10 – welterweight Maurice Hooker KO1 Uriel Perez MORE INFORMATION

10 – middleweight Liam Smith UD Roberto Garcia MORE INFORMATION

10 – super middleweight Gabriel Rosado UD Humberto Ochoa

10 – welterweight Daniyar Yeleussinov TKO5 Alan Sanchez MORE INFORMATION

10 – welterweight Josh Kelly UD Winston Campos MORE INFORMATION

12 – vacant British cruiserweight title Richard Riakporhe UD Jack Massey MORE INFORMATION

10 – middleweight Jeff Horn MD Michael Zerafa

WBO welterweight title Terence Crawford TKO9 Egidijus Kavaliauskas MORE INFORMATION

IBF lightweight title Teofimo Lopez TKO2 Richard Commey MORE INFORMATION

10 – lightweight George Kambosos Jr SD Mickey Bey MORE INFORMATION

10 – super lightweight Josue Vargas UD Noel Murphy MORE INFORMATION

10 – featherweight Michael Conlan UD Vladimir Nikitin MORE INFORMATION

10 – cruiserweight Tervel Pulev W DeShon Webster

Golden Contract – light heavyweight Hosea Burton UD Bob Ajisafe

Ricards Bolotniks TKO1 Steven Ward

Liam Conroy UD Andre Sterling

Dan Azeez UD Lawrence Osueke

12 – super middleweight Fedor Chudinov UD Hassan N’Dam N’Jikam

12 – welterweight Vergil Ortiz Jr KO5 Brad Solomon MORE INFORMATION

10 – super middleweight Bektemir Melikuziev UD Vaughn Alexander MORE INFORMATION

10 – lightweight Alberto Machado KO2 Luis Porozo MORE INFORMATION

10 – welterweight Alexis Rocha RET5 Roberto Valenzuela Jr MORE INFORMATION

12 – EBU super lightweight title Sandor Martin UD Joe Hughes

12 – EBU welterweight title David Avanesyan KO1 Jose Del Rio

WBA/IBF/WBO/IBO heavyweight titles Anthony Joshua UD – 119-109, 118-110 [2] Andy Ruiz Jr. MORE INFORMATION

12 – heavyweight Alexander Povetkin vs Michael Hunter D-SD MORE INFORMATION

12 – heavyweight Filip Hrgovic KO3 Eric Molina MORE INFORMATION

10 – heavyweight Dillian Whyte UD Mariusz Wach MORE INFORMATION

WBC middleweight title Jermall Charlo TKO7 Dennis Hogan MORE INFORMATION

12 – super bantamweight Ryosuke Iwasa TKO11 Marlon Tapales MORE INFORMATION

12 – middleweight Chris Eubank Jr TKO2 Matt Korobov MORE INFORMATION

10 – super middleweight David Lemieux SD Maksym Bursak

10 – NABF heavyweight title Arslanbek Makhmudov TKO1 Samuel Peter

10 – heavyweight Simon Kean TKO10 Siarhei Liakhovich

WBO super bantamweight title Emanuel Navarrete TKO4 Francisco Horta MORE INFORMATION

IBF Super Flyweight Title Jerwin Ancajas TKO6 Miguel Gonzalez MORE INFORMATION

12 – Euro super welterweight title Sergio Garcia W Fouad El Massoudi

10 – featherweight Kiko Martinez W Alexander Cazares

10 – light heavyweight Peter Manfredo Jr. TKO4 Milton Nunez

10 – super welterweight Tim Tszyu TKO4 Jack Brubaker

12 – super lightweight Ismael Barroso UD Yves Ulysse Jr

10 – vacant NABF middleweight title D’Mitrius Ballard vs Yamaguchi Falcao D-MD