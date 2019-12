Daniel Dubois vs Kyotaro Fujimoto: Running order for Copper Box

RINGSIDE

Weights and running order are below for Saturday night’s heavyweight clash between undefeated Daniel Dubois and Kyotaro Fujimoto at Copper Box Arena, London.

DUBOIS vs FUJIMOTO: WEIGHTS AND RUNNING ORDER

Fight # 1 – 15:00 hrs (First Bell)

6 X 3 Minute Rounds International Cruiserweight Contest

JAMES BRANCH JNR v ISTVAN ORSOS

Fight # 2

4 X 3 Minute Rounds Welterweight Contest

MICKEY BURKE JNR v M.J HALL

Fight # 3

4 X 3 Minute Rounds Super-Lightweight Contest

HENRY TURNER v NAHEEM CHAUDHRY

Fight # 4

4 X 3 Minute Rounds Lightweight Contest

MOHAMMAD BILAL ALI v JAMIE SPEIGHT

Fight # 5

4 X 3 Minute Rounds Featherweight Contest

LOUIE LYNN v BRETT FIDOE

Fight # 6

6 X 3 Minute Rounds Super-Bantamweight Contest

CHRIS BOURKE v LOUIS NORMAN

Fight # 7

4 X 3 Minute Rounds Lightweight Contest

SAM NOAKES v DARYL PEARCE

Fight # 8

8 X 3 Minute Rounds International Middleweight Contest

DENZEL BENTLEY v ADAM GRABIEC

Fight # 9

THE VACANT IBF EUROPEAN SUPER-WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP

10 X 3 Minute Rounds

TROY WILLIAMSON v DARIO SOCCI

BT SPORT LIVE – 19:30

Fight # 10

THE VACANT BRITISH SUPER-FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP

12 X 3 Minute Rounds

SUNNY EDWARDS (8st 2lb 9oz) v MARCEL BRAITHWAITE (8st 2lb 8oz)

Fight # 11

4 X 3 Minute Rounds International Heavyweight Contest

DAVID ADELEYE (15st 8lb 4oz) v DMITRIJ KALINOVSKIJ

Fight # 12

THE VACANT WBO INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP AND FINAL ELIMINATOR THE WBO WORLD MIDDLEWEIGHT CHAMPIONSHIP

12 X 3 Minute Rounds

LIAM WILLIAMS (11st 5lb 4oz) v ALANTEZ FOX (11st 5lb 12oz)

Fight # 13

6 X 3 Minute Rounds International Light-Heavyweight Contest

TOMMY FURY (12st 11lb 8oz) v PRZEMSLAW BINIENDA (12st 11lb 7oz)

Fight # 14

THE WBO INTERNATIONAL AND VACANT WBC SILVER HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP

10 X 3 Minute Rounds

DANIEL DUBOIS (17st 2lb) v KYOTARO FUJIMOTO (16st 6lb 4oz)

Fight # 15

THE WBO EUROPEAN SUPER-FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP

10 X 3 Minute Rounds @ 130 lbs

ARCHIE SHARP (9st 2lb) v ARTJOMS RAMLAVS (9st 4lb)