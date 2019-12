Richard Riakporhe vs Jack Massey: Weights, Running order for London

RINGSIDE

📷 Mark Robinson

Weights and running order ahead of tomorrow’s JD NXTGEN action at the famous York Hall in London topped by the vacant British Cruiserweight title showdown between unbeaten contenders Richard Riakporhe and Jack Massey.

The event will be shown live on Sky Sports in the UK and DAZN in the US.

17:00 DOORS

17:15 FIRST BELL

4 x 3 mins Super-Bantamweight

IBRAHIM NADIM 8st 10lbs 15oz v MISAEL ZELEDON 9st 2lbs 2oz

(Keighley) (Spain)

4 x 3 mins Heavyweight

FRANKLIN IGNATIUS 16st 1lbs 3oz v HRVOJE BOZINOVIC 15st 2lbs 12oz

(London) (Croatia)

18:00 LIVE ON SKY SPORTS FACEBOOK

4 x 3 mins Super-Middleweight contest

MALIK KAREEM 12st 2lbs 3oz v BEN THOMAS 12st 1lb 13oz

(London) (Bolton)

6 x 2 mins Bantamweight contest

SHANNON COURTENAY 8st 11lbs 8oz v BUCHRA EL QUAISSI 8st 7lbs 4oz

(Watford) (Spain)

19:00 LIVE ON SKY SPORTS

10 x 3 mins WBO Global Welterweight Title

LUTHER CLAY 10st 6lbs 10oz v FREDDY KIWITT 10st 6lbs 13oz

(Bracknell) (London)

10 x 3 mins Super-Welterweight contest

KIERON CONWAY 11st 2lbs v CRAIG O’BRIEN 11st 4oz

(Northampton) (Dublin)

8 x 3 mins Light-Heavyweight contest

CRAIG RICHARDS 12st 6lbs 2oz v CHAD SUGDEN 12st 6lbs 9oz

(Crystal Palace) (Newark)



12 x 3 mins vacant British Cruiserweight Title

RICHARD RIAKPORHE 14st 2lbs 13oz v JACK MASSEY 14st 1lbs 12oz

(Walworth) (Derbyshire)

FLOAT

4 x 3 mins Super-Featherweight contest

DONTE DIXON 9st 4lbs 12oz v VLADISLAVS DAVIDAITIS 9st 5lbs 14oz

(Sheffield) (Latvia)