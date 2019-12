Golden Contract: Light-heavyweight running order for Brentwood

RINGSIDE

Weights and running order for Saturday’s #GoldenContract quarter-finals – live in the UK on Sky Sports in association with Matchroom Boxing and in the US on ESPN+ in association with Top Rank.

DOORS OPEN – 4pm GMT

FIRST BELL – 4.30pm GMT

Undercard bouts

Bout 1

Middleweight, 4 Rounds

JAMES HAWLEY, (ENG) vs. LEWIS VAN POETSCH (ENG)

Bout 2

Heavyweight, 6 Rounds

GEORGE FOX (ENG) vs. CARLOS CARREON (MEX)

Bout 3

Welterweight, 6 rounds

JAMIE ROBINSON (ENG, 143lb) vs. DARYL PEARCE (ENG, 142.2lb)

Bout 4

Super-lightweight, 4 rounds

JORDAN FLYNN (ENG, 136.1lb) vs. DANIEL ALDER (ENG, 136.5lb)

Bout 5

Middleweight, 4 rounds

GEORGE MITCHELL (ENG, 157.7lb) vs. PAUL CUMMINGS (ENG, 156.7lb)

Bout 6

English light-heavyweight title, 10 rounds

DAN AZEEZ (ENG, 174.5lb) vs. LAWRENCE OSUEKE (ENG, 174.6lb)

Sky Sports & ESPN+ broadcasts begin 7.30pm GMT

Bout 7

Golden Contract light-heavyweight QF, 10 rounds

TOMMY PHILBIN (SCO, 173.5lb) vs. SERGE MICHEL (GER, 174.5lb)

Bout 8

Golden Contract light-heavyweight QF, 10 rounds

BOB AJISAFE (ENG, 174.6lb) vs. HOSEA BURTON (ENG, 174.7lb)

Bout 9

Golden Contract light-heavyweight QF, 10 rounds

ANDRE STERLING (ENG, 174.6lb) vs. LIAM CONROY (ENG, 174.8lb)

Bout 10

Golden Contract light-heavyweight QF, 10 rounds

STEVEN WARD (NIR, 175lb) vs. RICARDS BOLOTNIKS (LAT, 174.8lb)

Live Floats

Super-welterweight, 4 Rounds

INDER BASSI SINGH (ENG, 155.3lb) vs. GEIBOORD OMIER (NIC, 159lb)

Middleweight, 4 rounds

MOHAMMED SAMEER (ENG) vs. SCOTT HILLMAN (ENG)