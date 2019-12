Ringside

📸 Stephanie Trapp

World Boxing News provides boxing results and reports for November 2019 including a massive win for WBC heavyweight champion Deontay Wilder.

RESULTS:

Women’s WBC/IBF/IBO/WBO/WBA welterweight titles Cecilia Braekhus UD Victoria Bustos MORE INFORMATION

12 – welterweight Alexander Besputin UD Radzhab Butaev MORE INFORMATION

12 – super featherweight Joe Cordina UD Mario Tinoco MORE INFORMATION

10 – heavyweight Zhilei Zhang UD Andriy Rudenko MORE INFORMATION

12 – super welterweight Patrick Teixeira UD Carlos Adames MORE INFORMATION

10 – super featherweight Oscar Valdez TKO7 Adam Lopez MORE INFORMATION

10 – super featherweight Carl Frampton UD Tyler McCreary MORE INFORMATION

10 – super lightweight Arnold Barboza Jr. KO5 William Silva MORE INFORMATION

WBO bantamweight title John Riel Casimero TKO3 Zolani Tete

12 – British super featherweight title Anthony Cacace SD Sam Bowen

12 – British welterweight title Chris Jenkins vs Liam Taylor D-TD

12 – vacant British super middleweight title Lerrone Richards SD Lennox Clarke

10 – super lightweight Sam Maxwell TKO7 Connor Parker

WBC heavyweight title Deontay Wilder KO7 Luis Ortiz MORE INFORMATION

WBA super featherweight title Leo Santa Cruz UD Miguel Flores MORE INFORMATION

12 – super bantamweight Brandon Figueroa vs Julio Ceja D-SD MORE INFORMATION

10 – super featherweight Eduardo Ramirez TKO4 Leduan Barthelemy MORE INFORMATION

6 – cruiserweight Dustin Long KO6 Marsellos Wilder MORE INFORMATION

12 – super featherweight Rene Alvarado TKO7 Andrew Cancio MORE INFORMATION

12 – featherweight Xu Can UD Manny Robles III MORE INFORMATION

10 – welterweight Rashidi Ellis UD Eddie Gomez MORE INFORMATION

WBA super middleweight title Callum Smith UD John Ryder MORE INFORMATION

12 – vacant Comm. Cruiserweight title Chris Billam Smith TKO5 Craig Glover MORE INFORMATION

12 – lightweight James Tennyson TKO11 Craig Evans MORE INFORMATION

10 – super welterweight Anthony Fowler UD Harry Scarff MORE INFORMATION

10 – super lightweight Sean Dodd TD4 Tom Farrell MORE INFORMATION

10 – light heavyweight Peter Manfredo Jr. KO1 Melvin Russell

Golden Contract – Super Lightweight Ohara Davies RET7 Logan Yoon

Mohamed Mimoune TKO5 Darren Surtees

Kieran Gething vs Jeff Ofori D-SD

Tyrone McKenna UD Mikey Sakyi

IBO light heavyweight title Dominic Boesel TKO11 Sven Fornling

vacant IBO super featherweigh title Alex Dilmaghani vs Francisco Fonseca D-MD

10 – super featherweight John Joe Nevin UD Freddy Fonseca

12 – Comm/ British bantamweight titles Lee McGregor SD Ukashir Farooq

10 – super welterweight Kieran Smith UD Vincenzo Bevilacqua

12 – cruiserweight Arsen Goulamirian KO4 Kane Watts

12 – super welterweight Michel Soro TKO5 Cedric Vitu

10 – heavyweight Junior Fa UD Devin Vargas

10 – heavyweight Hemi Ahio TKO2 Joshua Tufte

12 – super flyweight Andrew Moloney RET8 Elton Dharry

10 – bantamweight Jason Moloney KO2 Dixon Flores

10 – super lightweight Eduard Troyanovsky UD Josef Zahradnik

10 – lightweight Carlos Morales vs Mercito Gesta D-TD6

10 – super welterweight Travell Mazion UD Diego Cruz

10 – super lightweight Samuel Teah UD Sonny Fredrickson

WBO super middleweight title Billy Joe Saunders KO11 Marcelo Coceres MORE INFORMATION

WBC lightweight title Devin Haney UD Alfredo Santiago MORE INFORMATION

WBO super featherweight title Jamel Herring UD Lamont Roach MORE INFORMATION

10 – heavyweight Kubrat Pulev UD Rydell Booker MORE INFORMATION

10 – middleweight Esquiva Falcao KO3 Manny Woods

10×2 – super lightweight Chantelle Cameron UD Anahi Sanchez

10 – welterweight Michael McKinson UD Luis Veron

10 – lightweight Liam Walsh UD Maxi Hughes

10 – middleweight Danny Dignum TKO5 Conrad Cummings

WBA/IBF bantamweight titles Naoya Inoue UD – 117-109, 116-111, 114-113 Nonito Donaire MORE INFORMATION

WBC bantamweight title Nordine Oubaali UD Takuma Inoue MORE INFORMATION

WBO light heavyweight title Canelo Alvarez KO11 Sergey Kovalev MORE INFORMATION

12 – lightweight Ryan Garcia KO1 Romero Duno MORE INFORMATION

12 – super welterweight Bakhram Murtazaliev UD Jorge Fortea MORE INFORMATION

10×2 – flyweight Seniesa Estrada TD9 Marlen Esparza MORE INFORMATION

10 – welterweight Blair Cobbs TKO6 Carlos Cervantes MORE INFORMATION

4 – super welterweight Evan Holyfield TKO1 Nick Winstead MORE INFORMATION

WBC super featherweight title Miguel Berchelt KO4 Jason Sosa MORE INFORMATION

10 – super lightweight Javier Molina KO1 Hiroki Okada MORE INFORMATION

8 – super lightweight Alex Saucedo KO1 Rod Salka MORE INFORMATION

10 – lightweight Javier Fortuna TKO2 Jesus Cuellar MORE INFORMATION

10 – super welterweight Brian Castano RET5 Wale Omotoso MORE INFORMATION

Women’s WBO super lightweight title Katie Taylor UD Christina Linardatou MORE INFORMATION

12 – Comm. middleweight title Felix Cash TKO8 Jack Cullen MORE INFORMATION

10 – heavyweight Martin Bakole TKO2 Rodney Hernandez MORE INFORMATION

10×2 – IBO super featherweight title Terri Harper UD Viviane Obenauf MORE INFORMATION

10 – lightweight Anthony Crolla MD Frank Urquiaga MORE INFORMATION