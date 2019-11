WBN Staff

📸 Amanda Westcott

World Boxing News provides the major boxing results and reports from October 2019, including wins for Gennadiy Golovkin and Artur Beterbiev.

RESULTS – OCTOBER 2019

10 -super welterweight Serhii Bohachuk KO4 Tyrone Brunson MORE INFORMATION

WBA/IBF super lightweight titles Josh Taylor MD (117-112, 115-113, 115-115) Regis Prograis MORE INFORMATION

12 – heavyweight Dereck Chisora TKO4 David Price MORE INFORMATION

12 – lightweight Ricky Burns MD Lee Selby MORE INFORMATION

12 – Euro cruiserweight title Lawrence Okolie TKO7 Yves Ngabu MORE INFORMATION

10 – welterweight Conor Benn TKO4 Steve Jamoye MORE INFORMATION

12 – WBO Minimumweight Title Wilfredo Mendez TD7 Axel Vega

12 – vacant WBO featherweight title Shakur Stevenson UD – 119-109 [3] Joet Gonzalez

12 – middleweight Kanat Islam UD Walter Kautondokwa MORE INFORMATION

10×2 – Women’s WBC Lightweight Fly Title Yesenia Gomez UD Debora Rengifo

12 – interim WBC welterweight title Alessandro Riguccini RET3 Juan Ruiz

12 – super welterweight Erickson Lubin UD Nathaniel Gallimore

10 – super lightweight Robert Easter Jr UD Adrian Granados

12 – WBC Minimumweight Title Wanheng Menayothin UD Simpiwe Konkco MORE INFORMATION

12 – Euro lightweight title Francesco Patera UD Domenico Valentino

10 – welterweight Maxim Prodan SD Tony Dixon

10 – super middleweight Daniele Scardina UD Ilias Achergui

12 – WBO Light Flyweight Title Elwin Soto UD Edward Heno

10 – super lightweight Mykquan Williams vs Tre’Sean Wiggins D-MD MORE INFORMATION

10 – welterweight Alberto Mosquera Johan Gonzalez

10 – featherweight Anselmo Moreno Marcos Cardenas

12 – WBA super lightweight eliminator Lewis Ritson UD Robbie Davies Jr MORE INFORMATION

12 – British super welterweight title Scott Fitzgerald UD Ted Cheeseman MORE INFORMATION

10 – light heavyweight Lawrence Osueke vs Ricky Summers D-SD MORE INFORMATION

8 – heavyweight Martin Bakole TKO5 Kevin Johnson MORE INFORMATION

WBC/IBF Light Heavyweight Titles Artur Beterbiev TKO10 Oleksandr Gvozdyk MORE INFORMATION

10 – welterweight Kudratillo Abdukakhorov TD10 Luis Collazo MORE INFORMATION

12 – WBA light-heavyweight title Dmitry Bivol UD – 120-107, 119-108 [2] Lenin Castillo MORE INFORMATION

12 – heavyweight Oleksandr Usyk RET7 Chazz Witherspoon MORE INFORMATION

WBC/WBA Super Lightweight Title Jessica McCaskill MD Erica Farias MORE INFORMATION

10 – USBA super welterweight title Charles Conwell KO10 Patrick Day MORE INFORMATION

10 – super middleweight Anthony Sims Jr TKO6 Morgan Fitch MORE INFORMATION

6 – super featherweight Otha Jones III MD Eric Manriquez MORE INFORMATION

6 – super lightweight Movladdin Biyarslanov UD Tyrome Jones MORE INFORMATION

12 – IBF featherweight title Josh Warrington TKO2 Sofiane Takoucht

12 – Comm. super featherweight title Zelfa Barrett TKO9 Jordan McCorry

12 – vacant Comm. light heavyweight title Lyndon Arthur UD Emmanuel Anim

8 – light heavyweight Chad Dawson UD Denis Grachev

8 – heavyweight Cassius Chaney KO1 Santander Silgado

12 – Flyweight Jay Harris KO4 Paddy Barnes

8 – super lightweight Sean McComb PTS Emiliano Rodriguez

8 – lightweight Terry Flanagan DQ4 Michael Ansah



vacant IBF/IBO Middleweight titles Gennadiy Golovkin UD – 115-112 [2], 114-113 Sergiy Derevyanchenko MORE INFORMATION

10 – super lightweight Ivan Baranchyk TKO4 Gabriel Bracero MORE INFORMATION

10 – super welterweight Israil Madrimov TKO5 Alejandro Barrera MORE INFORMATION

10 – super middleweight Ali Akhmedov TKO1 Andrew Hernandez MORE INFORMATION

8 – welterweight Brian Ceballo TKO3 Ramal Amanov MORE INFORMATION

8 – middleweight Kamil Szeremeta TKO2 Oscar Cortes MORE INFORMATION

6 – super middleweight Nikita Ababiy KO1 Isiah Seldon MORE INFORMATION

6 – light heavyweight Marco Delgado TKO2 (knee injury) Joseph Ward MORE INFORMATION

10 – Welterweight Jaron Ennis TKO3 Demian Fernandez

10 – heavyweight Jermaine Franklin UD10 Pavel Sour

10 – Middleweight Ashley Theophane UD Kassim Ouma

8 – Super Middleweight Patrick Nielsen UD Armen Ypremyan

Women’s WBO Light Heavyweight Title Geovana Peres TKO8 Claire Hafner

Women’s WBO Super Featherweight title Ewa Brodnicka SD Edith Matthysse

10 – Featherweight Quarter-Finals Ryan Walsh TKO9 Hairon Socarras

Leigh Wood TKO9 David Oliver Joyce

James Dickens UD Carlos Ramos

Tyrone McCullagh UD Carlos Araujo