Boxing results and reports: August 2019

World Boxing News

📷Mark Robinson

World Boxing News provides results and reports from the major boxing events of September 2019.

WBA/WBO/vacant WBC lightweight titles Vasyl Lomachenko UD – 119-108 [2], 118-109 Luke Campbell MORE INFORMATION

WBC flyweight title Charlie Edwards v Julio Cesar Martinez Aguilar NC MORE INFORMATION

12 – heavyweight Alexander Povetkin UD Hughie Fury MORE INFORMATION

12 – British lightweight title Joe Cordina UD Gavin Gwynne MORE INFORMATION

12 – light heavyweight Joshua Buatsi KO7 Ryan Ford MORE INFORMATION

12 – super welterweight Erislandy Lara TKO2 Ramon Alvarez MORE INFORMATION

10 – super welterweight Sebastian Fundora v Jamontay Clark D-SD MORE INFORMATION

10 – bantamweight Duke Micah TKO2 Luis Suarez Cruz MORE INFORMATION

10 – heavyweight Frank Sanchez RET4 Victor Bisbal MORE INFORMATION

8 – super middleweight Vaughn Alexander MD Money Powell IV MORE INFORMATION

12 – Middleweight Michael Zerafa TKO9 Jeff Horn

12 – Featherweight Mark Magsayo UD Panya Uthok

10 – vacant NABA super featherweight title Toka Kahn Clary UD Irvin Gonzalez MORE INFORMATION

Women’s WBA Super Middleweight Title Alicia Napoleon Espinosa TKO4 Schemelle Baldwin MORE INFORMATION

vacant IBO Flyweight Title Maximino Flores TD7 Carlo Penalosa

WBC Super Flyweight Title Juan Francisco Estrada TKO9 Dewayne Beamon

10 – super lightweight Shakhram Giyasov KO1 Darleys Perez

10 – heavyweight Filip Hrgovic KO3 Mario Heredia

8 – super welterweight Liam Smith TKO7 Mario Lozano

8 – super featherweight Jono Carroll UD Eleazar Valenzuela

WBO Light Heavyweight Title Sergey Kovalev KO11 Anthony Yarde

12 – cruiserweight Ilunga Makabu MD Aleksei Papin

interim WBO bantamweight title John Riel Casimero KO10 Cesar Ramirez

WBO Flyweight Title Kosei Tanaka TKO7 Jonathan Gonzalez

WBO Minimumweight Title Wilfredo Mendez UD Vic Saludar MORE INFORMATION

12 – bantamweight Prince Patel W Iddi Kayumba

12 – super bantamweight Brandon Figueroa KO4 Javier Chacon MORE INFORMATION

10 – welterweight Darwin Price TKO2 Aaron Herrera MORE INFORMATION

10 – featherweight Stephen Fulton KO6 Isaac Avelar MORE INFORMATION

10 – super-middleweight Vladimir Shishkin TKO8 DeAndre Ware MORE INFORMATION

10 – super lightweight Shohjahon Ergashev TKO4 Abdiel Ramirez MORE INFORMATION

8 – super bantamweight Arnold Khegai UD Vladimir Tikhonov MORE INFORMATION

WBO Super Bantamweight Title Emanuel Navarrete KO3 Francisco De Vaca MORE INFORMATION

10 – featherweight Jessie Magdaleno TD9 Rafael Rivera MORE INFORMATION

10 – super lightweight Arnold Barboza Jr RET4 Ricky Sismundo MORE INFORMATION

8 – welterweight Chris van Heerden UD Aslanbek Kozaev MORE INFORMATION

12 – super middleweight Vincent Feigenbutz Cesar Nunez

10 – super featherweight Jason Sosa TKO7 Lydell Rhodes MORE INFORMATION

4 – featherweight Adan Gonzales SD Robeisy Ramirez MORE INFORMATION

12 – NABF welterweight title Vergil Ortiz Jr TKO6 Antonio Orozco MORE INFORMATION

10 – bantamweight Joshua Franco v Oscar Negrete D-SD MORE INFORMATION

10 – lightweight Hector Tanajara UD Ezequiel Aviles MORE INFORMATION

10 – light-heavyweight Julio Cesar Chavez Jr KO1 Evert Bravo



8 – super-lightweight Jamaine Ortiz UD Romain Couture

8 – heavyweight Joe Cusumano UD Steve Vukosa

12 – interim WBA Light Heavyweight Title Jean Pascal TD8 Marcus Browne MORE INFORMATION

12 – heavyweight Adam Kownacki UD Chris Arreola MORE INFORMATION

10 – super welterweight Wale Omotoso TKO3 Curtis Stevens MORE INFORMATION

10 – featherweight Michael Conlan TKO9 Diego Ruiz MORE INFORMATION

12 – British/vacant Comm. welterweight title Chris Jenkins TD9 Paddy Gallagher

10 – middleweight Luke Keeler PTS Luis Arias

8 – middleweight Alfredo Meli PTS Araik Marutjan

8 – super lightweight Sean McComb PTS Renald Garrido

8 – super middleweight Padraig McCrory TKO8 Steve Collins Jr

6 – bantamweight Paddy Barnes PTS Joel Sanchez

10 – super lightweight Julius Indongo TKO2 Carltavius Jones

WBA Minimumweight Title Knockout CP Freshmart TD8 ArAr Andales

10×2 – Women’s WBC Super-featherweight Title Eva Wahlstrom v Ronica Jeffrey D-SD MORE INFORMATION

10 – Middleweight Anthony Fowler UD Brian Rose MORE INFORMATION

English middleweight title Jack Cullen TKO8 John Harding Jr MORE INFORMATION

10 – bantamweight Thomas Essomba UD Sean McGoldrick MORE INFORMATION

10 – super lightweight Lewis Ritson TKO3 Marek Jedrzejewski MORE INFORMATION

8 – heavyweight Martin Bakole TKO1 Ytalo Perea MORE INFORMATION