Lomachenko v Campbell: Running order for O2 Arena, London

Weights and running order ahead of Saturday’s blockbuster Vasyl Lomachenko v Luke Campbell card at The O2 in London. Olympic Champions Lomachenko and Campbell will clash for the WBC, WBA, WBO and Ring Magazine Lightweight World titles, live on Sky Sports Box Office in the UK. 16:00 DOORS AND FIRST FIGHT 4 x 3 mins Super-Feather contest

CONOR COGHILL 9st 3lbs 8oz v DEAN JONES 9st 3lbs 8oz

(Hull) (Telford) 8 x 3 mins Super-Featherweight contest

MARTIN J WARD 9st 7lbs 6oz v JOSUE BENDANA 9st 9lbs 8oz

(Brentwood) (Spain) 17:00 LIVE ON SKY SPORTS FACEBOOK 10 x 3 mins vacant WBA International Lightweight Title

JAMES TENNYSON 9st 8lbs 8oz v ATIF SHAFIQ 9st 8lbs 12oz

(Belfast) (Rotherham) 18:00 LIVE ON SKY SPORTS BOX OFFICE 8 x 2 mins Super-Middleweight contest

SAVANNAH MARSHALL 11st 12lbs 8oz v DANIELE BASTIERI 11st 12lbs

(Hartlepool) (Brazil) 12 x 3 mins British & Commonwealth Lightweight Titles

JOE CORDINA 9st 8lbs 12oz v GAVIN GWYNNE 9st 8lbs 4oz

(Cardiff) (Merthyr Tydfil) 10 x 3 mins WBA International Light-Heavyweight Title

JOSHUA BUATSI 12st 6lbs 8oz v RYAN FORD 12st 6lbs

(Croydon) (Canada) 12 x 3 mins WBC Flyweight World Title

CHARLIE EDWARDS 7st 13lbs 8oz v JULIO CESAR MARTINEZ 7st 12lbs

(Croydon) (Mexico) 12 x 3 mins vacant WBA International Heavyweight Title

HUGHIE FURY 16st v ALEXANDER POVETKIN 16st 2lbs

(Manchester) (Russia) 12 x 3 mins WBA, WBO & WBC Lightweight World Titles

VASILIY LOMACHENKO 9st 8lbs 8oz v LUKE CAMPBELL 9st 8lbs 4oz

(Ukraine) (Hull) FLOAT 6 x 3 mins Super-Lightweight contest

DALTON SMITH 10st 2lbs 8oz v DARYL PEARCE 10st 1lbs 8oz

(Sheffield) (Birmingham)