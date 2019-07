Cameron v Basheel: Weights/Running Order for Brentwood

RINGSIDE

Please find below the weights and running order for Saturday’s #MTKFightNight at Essex’s Brentwood Centre – live on ESPN+ in association with Top Rank and on iFL TV.

DOORS OPEN – 5pm

FIRST BELL – 5.45pm

Preliminary bouts (iFL TV)

Bout 1

Super-lightweight, 6 Rounds

H. EUBANK (ENG) vs. M. CARRERO (NIC)

Bout 2

Middleweight, 4 Rounds

J. ADEWALE (ENG) vs. J. GRANNUM (ENG)

Bout 3

Featherweight, 6 Rounds

F. ARNOLD (ENG) vs. R. FOSTER (ENG)

Bout 4

Super-flyweight, 6 Rounds

Q. KHADEMI (AFG) vs. J. SANCHEZ (NIC)

Bout 5

Featherweight, 4 Rounds

J. WHELAN (ENG) vs. L. FASH (ENG)

ESPN+ broadcast begins 8pm

Bout 6

8 Rounds

T. P. WARD (ENG, 126.8lb) vs. B. MAIRENA (NIC, 125.6lb)

Bout 7

10 Rounds

WBC world lightweight final eliminator

C. CAMERON (ENG, 134.3lb) vs. A. BASHEEL (MWI, 133lb)

Bout 8

10 Rounds

Southern Area welterweight title

S. DAY (ENG, 146.8lb) vs. L. ADOLPHE (147lb)

Bout 9

10 Rounds

WBO European welterweight title

M. McKINSON (ENG, 145.8lb) vs. E. PAVKO (146lb)

Bout 10

Super-welterweight, 4 Rounds

J. MARTIN (ENG) vs. G. OMIER (NIC)